Crotone, Molina: "Fisicamente sto bene, è tutto nelle nostre mani"

vedi letture

L'esterno del Crotone Salvatore Molina ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Sono molto felice della stagione disputata finora e so bene che devo continuare a lavorare forte affinché possa proseguire su quel trend".

Come stai fisicamente?

"Fisicamente possiamo dire che sto bene. Ovviamente non è la condizione dell’ultima partita col Venezia però, grazie agli allenamenti fatti in casa prima e poi individualmente e con di gruppo, mi hanno permesso di essere in una forma discreta".

Quali sono le incognite di questa ripresa?

"Le incognite principali sono giocare una partita ravvicinata all’altra, il caldo d’estate, e il fatto che ad oggi non abbiamo effettuato nemmeno un’amichevole: queste sono sicuramente le principali incognite".

Si riparte dalla gara col Chievo, sicuramente un avversario temibile.

"Un avversario molto temibile. Ce ne siamo accorti già all’andata e lo è ancor di più in questo momento dove è tutto un’incognita".

Si riparte dal secondo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sulla terza

"E' tutto nelle nostre mani e per mantenere la posizione ottenuta fini a qui dobbiamo semplicemente ripetere allo stesso modo quello che abbiamo fatto da agosto in poi e cioè lavorare bene, rimanere sempre concentrati e i risultati vengono da soli".