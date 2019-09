Crotone, Molina: "Non so a cosa possiamo puntare, ma siamo forti"

© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Crotone Salvatore Molina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttob.com.

Sei un veterano della B, che campionato ti aspetti quest’anno? "Sarà come sempre un campionato difficile ed emozionante. Ogni squadra lotterà dall’inizio alla fine per raggiungere i propri obiettivi e sarà sicuramente una Serie B molto equilibrata".

Quali sono gli obiettivi del Crotone? "Stiamo continuando su quel che di buono abbiamo già fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Siamo sulla strada giusta, però c'è ancora tanto ma tanto da lavorare, solo con l’allenamento quotidiano, la dedizione e l’impegno si può migliorare. Siamo consapevoli di essere una buona squadra però poi la parola passa al campo quindi non posso esprimermi su quel che sarà il futuro, io ti so dire come siamo oggi e sono contento per come stiamo lavorando e per come ci siamo fatti trovare pronti nelle prime uscite".

Prossimo avversario l'Empoli... "L’Empoli è un avversario ostico perché ha giocatori di qualità e di categoria superiore a mio avviso, ma troverà di fronte un Crotone agguerrito che sa bene quel che vuole, e quindi prevedo sicuramente una bella partita".

Tu sei un giocatore duttile, in quale posizione però preferisci giocare? "Per quanto riguarda la mia duttilità, giocare a destra o a sinistra o in mezzo al campo è indifferente, per me è solo un piacere e dico la verità. A me piace giocare su quel rettangolo verde a prescindere dal ruolo e dove mi chiede il mister di giocare lo faccio senza alcun problema dando tutto me stesso. A volte mi riesce meglio e a volte un po' meno però di sicuro do sempre tutto me stesso in campo".