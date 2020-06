Crotone, Molina: "Oggi non abbiamo espresso il meglio, ma non ricordo occasioni per il Chievo"

"Fare gol fa sempre piacere, ma non ci voleva la beffa finale". L'esterno del Crotone Salvatore Molina non nasconde la delusione in conferenza stampa, al termine della sfida pareggia col ChievoVerona: "I tre punti erano fondamentali, visto il risultato del Frosinone", ha dichiarato il calciatore rossoblù.

C'è però ottimismo in vista delle prossime sfide: "Oggi non abbiamo espresso al massimo il nostro gioco, ma non ricordo grandi palle gol per il Chievo. Prendere quel gol lì a 2' dalla fine, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno e guardiamo a Perugia", ha concluso Molina.