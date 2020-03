Crotone, Molina: "Ora pensiamo alla vita delle persone. Per il calcio ci sarà il tempo"

L'esterno del Crotone Salvatore Molina si è soffermato sul momento delicato che sta vivendo l'Italia con l'emergenza COVID-19: "In questa situazione di emergenza non si può assolutamente dire di viverla bene, c'è molta ansia per tutte le notizie che vengono riportate ma con tantissima speranza che tutto si possa risolvere il prima possibile - riporta IlRossoblu.it -. Colgo l'occasione per fare un appello a tutti i crotonesi, agli italiani per chiedere di restare a casa il più possibile per riuscire a debellare nel minore tempo possibile la diffusione di questo virus. Per quanto riguarda il prosieguo della stagione, giocare fino a giugno oppure come ho sentito negli ultimi giorni fino a luglio con delle proroghe penso che sia in questo momento superficiale. Penso che in questo momento sia importante soffermarsi sulla vita e sulla salute delle persone, per il calcio avremo tutto il tempo a cui pensare e per il quale prendere delle decisioni".