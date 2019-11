Crotone, Molina: "Vietato cullarci. Con l'Ascoli serve voglia di riscatto"

© foto di Andrea Rosito

Il match contro l’Ascoli è ormai alle porte, e, ai canali ufficiali del Crotone, è il centrocampista Salvatore Molina a parlarne: “Non vediamo l’ora che arrivi venerdì sera per guadagnarci quello che ci siamo meritati tramite le prestazioni che hanno però portato 0 punti. Giocheremo contro un’ottima squadra composta da ottimi giocatori, e già di nostro stiamo dando il 100%, ma in più abbiamo la voglia di riscatto per le due recenti sconfitte”.

A proposito del gioco: “Esprimiamo un bel calcio e ne siamo consapevoli ma non dobbiamo cullarci, dobbiamo continuare a lavorare duro e proseguire su questa strada, per divertirci ancora di più”.

Po nota sul personale. Sempre titolare dall’inizio della stagione, tra Coppa e Campionato, con ben 4 assist realizzati, un gol e secondo posto per cross fatti in Serie B: “E' iniziato tutto nel migliore dei modi. Questi numeri sono dettati dal fatto che facciamo un calcio molto propositivo e quindi ciò mi agevola, anzi potrei fare anche meglio perché non ho sfruttato alcune occasioni che mi sono capitate: voglio lavorare ancora per divenire sempre più incisivo”.