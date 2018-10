Crotone, Moschella: "Emozionato e teso. La squadra faccia cose facili"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico ad interim del Crotone Ivan Moschella ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce del suo ruolo di traghettatore fra Giovanni Stroppa e Massimo Oddo: “Sono stato contattato ieri dalla Società per andare ad allenare la prima squadra, conosco quasi tutti i ragazzi in quanto fino a pochi mesi fa ho ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico. Sono molto emozionato e chiaramente preparare una partita di campionato mette un po’ di pressione addosso. Mi dispiace per Stroppa ed il suo staff, dispiace sempre in questi casi, purtroppo sono cose che capitano nel mondo del calcio. - continua Moschella come riporta il sito del club - Sono un uomo della Società, la cosa più importante in questo momento è solo la partita di domani sera, prepararla al meglio, l’unica richiesta che faccio alla squadra sarà quella di cercare le cose facili. Dobbiamo avere ben chiari pochi concetti per poterli mettere in campo domani”.