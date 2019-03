© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Nalini, attaccante del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcTv a seguito del suo rientro in gruppo dopo il lungo infortunio: "Sono felicissimo di essere tornato in campo dopo l’infortunio e di poter dare il mio contributo alla squadra per il raggiungimento della salvezza. Darò il massimo in ogni partita. Dobbiamo mettere in pratica ciò che ci chiede il mister quotidianamente e cioè applicazione e dedizione. Dobbiamo avere la fame e la convinzione per arrivare al nostro obiettivo e battaglieremo su ogni campo”.