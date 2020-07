Crotone, nono risultato utile consecutivo: ma la A è ancora lontana

Nono risultato senza sconfitte. L'ultimo ko del Crotone risale al 15 febbraio in casa della Juve Stabia, da quel momento in poi sono arrivate soltanto vittorie e pareggi per la compagine di mister Stroppa. Una striscia di risultati da non sottovalutare, ma che al momento non basta per allontanarsi dalla terza posizione. Lo scontro diretto contro il Pordenone potrebbe però dare una spinta ulteriore alla squadra rossoblù.