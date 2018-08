Crotone, nuova idea in difesa: piace Lam del Nottingham Forest

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un'idea finlandese del Crotone per rinforzare la propria retroguardia. È infatti di nazionalità finnica, anche se gioca in Inghilterra nel Nottingham Forest (in seconda divisione, ndr) il difensore centrale Thomas Lam, classe '93 sul quale la società calabrese potrebbe tentare presto un'offensiva.