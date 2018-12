Crotone, Oddo: "Chi è convinto mi segue, gli altri restano indietro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta nel derby contro il Cosenza per il Crotone la gara contro la Cremonese rappresenta uno step decisivo per il rilancio. In merito alla gara di domani si è espresso il tecnico dei calabresi Massimo Oddo (fonte ilcrotonese.it): "Voglio vedere i giocatori negli occhi e carpire le sensazioni giuste. Per questo aspetterò fino a domani prima di scegliere gli uomini da mandare in campo. Se dovessi scegliere in base a quello che vedo in allenamento, non avrei dubbi. Ma siccome sono già stato fregato, preferisco guardarli in modo ancora più approfondito e scegliere bene. La sconfitta contro il Cosenza? Non riesco a capire davvero, dobbiamo fare in modo che sia stato soltanto un contrattempo, una giornata no. Perchè contro il Carpi abbiamo fatto bene e a Perugia non meritavamo affatto di perdere. L’imponderabile contro il Cosenza, non se l’aspettava nessuno. Sarà stata la pressione , il fatto che fosse una partita sentita e forse caricata troppo, ma mi aspettavo ben altro. Se guardiamo in primi venti minuti: sembrava che a giocare in casa fosse, noi è come se non avessimo preparato per niente la partita. E da allenatore mi sono vergognato. E’ una cosa che non deve più accadere. Naturalmente sta a me trovare le soluzioni giuste. In questo momento c’è meno bisogno di lavorare molto di più sull’aspetto mentale che quello tecnico e tattico. Bisogna essere consapevoli che stiamo attraversando una fase brutta, con alle porte la sfida con la Cremonese e poi la sosta. Ma siamo in tempo per far qualcosa di bello, naturalmente con la condizione che tutti viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Ho bisogno di una mentalità diversa, di giocatori che credono fortemente in quello che facciamo, anche perchè alle spalle ci sono tanti ragazzi che scalpitano, e che vogliono avere una chance. Da questo momento in poi chi è convinto del nostro di esserci mentalmente mi segue, gli altri restano indietro"