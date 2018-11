Crotone, Oddo: "Le assenza non siano un alibi. L'obiettivo non cambia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della trasferta di Perugia il tecnico del Crotone Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul pari contro il Carpi nell'ultimo turno: “La responsabilità non è della difesa, hanno sbagliato i centrocampisti che non hanno accorciato sui portatori di palla facendo partire il contropiede. Stiamo lavorando sul sistema difensivo che è una cosa diversa che parlare della difesa come settore e continuo a sostenere che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno perché quella partita lì la vinciamo nove volte su dieci. Le assenza? Non c'è problema, giocheranno quelli che ho a disposizione e chi andrà in campo non farà rimpiangere chi non c'è. Ci alleniamo in 22, non in 11, e anche se dispiace l'assenza di giocatori importanti non deve essere un alibi, anzi deve essere un'opportunità da sfruttare per chi gioca meno. - continua Oddo come riporta Il Crotonese - Il Perugia è una buona squadra, l'ho vista giocare spesso e ha un'idea di gioco e un'identità ben precisa oltre che ottime individualità. Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso anche se adesso siamo a metà classifica però siamo tutti lì e sappiamo che basta vincere 2-3 gare per essere di nuovo vicini alla vetta”.