Crotone, Oddo: "Motivazioni più alte in un derby, situazione difficile"

© foto di Federico Gaetano

In conferenza stampa, il tecnico del Crotone Massimo Oddo ha presentato così la sfida contro il Cosenza in programma domani sera: "Si tratta di un derby e le motivazioni aumentano ancora di più qualora dovessero mancare. Ma non credo. La situazione è difficile per noi, è sotto gli occhi di tutti, soprattutto dal punto di vista della classifica. Stiamo lavorando tanto per cercare di partire alla grande. Lunedì sarà la partita da cui bisogna partire per il nostro percorso che ci porterà più lontano possibile. Il Cosenza di Braglia è una squadra che non butta mai la palla, corre tanto e credo che abbia punti in meno rispetto alla reale forza della squadra. L’unico dubbio è su come giocherà visto che ha messo in campo tutti i moduli ma per noi poco importa".