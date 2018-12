Crotone, Oddo: "Non tutto negativo come sembra. Infortuni penalizzano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, tecnico del Crotone, ha analizzato in conferenza stampa il match di domani in casa del Benevento: "Al di la del valore che possa avere a livello societario questa gara, per la storia, il punto di partenza o di ripartenza vale per conto suo. La prima partita che ci vedrà vincere sul campo sarà quella di ripartenza, noi dobbiamo solo lavorare per limare gli errori che ci fanno perdere le partite. Perdiamo punti per errori grossolani ed evitabilissimi: quando sono tanti diventano un problema. La condizione della squadra? Curano non ci sarà, Benali si è allenato ma non è pronto. Vediamo se portarlo in panchina. Nalini si è allenato tutta la settimana, sta rientrando gradualmente. Marchizza sarà fermo, Sampirisi invece ci sarà. Il modulo? Al di la di quello da fastidio non avere la rosa pienamente a disposizione perché sei condizionato senza possibilità di scelta. Anche Faraoni, in questo senso, ha preso una botta. In ogni caso non è tutto negativo così come sembra quando non arriva la vittoria. Io continuo a vedere della crescita".