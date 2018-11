Crotone, Oddo: "Problema mentale, tocca a me trovare una soluzione"

Fonte: ottoetrenta.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il commento di Massimo Oddo dopo la sconfitta del Crotone nel derby contro il Cosenza: "Non ho fatto caso alla reazione del pubblico perché sono entrato subito negli spogliatoi, ma devo dire che il problema è mentale. Da quello che vedo c’è una differenza importante tra gli allenamenti e la partita giocata. È come se palla scottasse un po’, sicuramente ancora non ho trasmesso le mie idee di gioco. Tocca a me, essendo l’allenatore, trovare la giusta soluzione al problema. Mi preoccupa, e non poco, la reazione deficitaria dal punto di vista mentale. In questo momento dobbiamo metterci tutta in discussione. Molti devono dimostrare ciò che hanno fatto negli ultimi anni. Credo che questa squadra abbia delle qualità da dover metter in campo. Faccio fatica a trovare un giocatore che oggi non abbia lottato".