Crotone, Oddo: "Siamo in ritardo, l'obiettivo sono i playoff"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico del Crotone, riportate ilcrotonese dopo il pareggio casalingo contro il Carpi. "Dispiace per i ragazzi abbiamo fatto una buona partita. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, ma se le premesse sono queste sono fiducioso. Abbiamo creato 17 palle gol, c’è amarezza come se avessimo perso. Abbiamo subito il gol soltanto in quel modo, tante altre circostanze bravi ma nell'unica disattenzione gol subito un gol evitabile. Dovevamo essere più cinici sotto porta e spesso queste partite vanno a finire così. Ma questa è una squadra che può andare lontano. Di sicuro per adesso siamo in ritardo ma il nostro obbiettivo è raggiungere i playoff e poi fare altri tipi di ragionamento".