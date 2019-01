Crotone, per Stoian è sfida Venezia-Salernitana. Lagunari in vantaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le voci di un possibile addio di Adrian Stoian al Crotone si è acceso il mercato attorno al giocatore ex Chievo. Dopo alcuni rumors che lo volevano nel mirino del Padova, il centrocampista è finito al centro di un vero e proprio duello fra Venezia e Salernitana. A riportare la notizia è Il Mattino che parla dei lagunari come piazza in pole position visto il rapporto che lega il giocatore a Walter Zenga, oggi tecnico dei veneti lo scorso anno sulla panchina degli squali.