© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida di domani contro il Cosenza ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Crotone il centravanti Stefano Pettinari che ha fatto il punto sulla sua esperienza in Calabria: “Sono stato un po' sfortunato perché appena trovato il ritmo partita mi sono infortunato, ma sono contento che la squadra abbia continuato a fare bene. Ora sono pronto a dare il mio contributo per lo sprint finale. - continua Pettinari – Siamo in un ottimo stato di forma, abbiamo fatto un grande lavoro per ritrovarci in questa posizione, ma ora viene il difficile e dobbiamo continuare a giocare con la stessa concentrazione. Derby? Il Cosenza è una squadra che come noi, ha fatto molto bene nel girone di ritorno. È un derby, ma soprattutto è una gara importante ai fini della classifica”.