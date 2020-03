Crotone-Pisa, le formazioni ufficiali: moduli speculari per i due tecnici

Al via alle 21:00 la sfida dello “Scida”, che, in occasione della 27^ giornata del campionato di Serie B sarà teatro del match tra Crotone e Pisa.

Poco annunciato turn over per mister Stroppa, che in difesa concede un turno di riposo forzato a Golemic, rimpiazzato da Curado per un problema accusato nel riscaldamento, e stravolge il centrocampo spostando a destra Molina e Benali, e tornando a inserire Crocia e Mazzotta sull’out opposto. Modulo speculare per mister D’Angelo, che ritrova Soddimo, schierato dal 1’ in mezzo al campo con Marin e Pinato, mentre Belli e Siega andranno ad agire sulle fasce; in avanti Marco-Vido.

Le formazioni ufficiali:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Simy.

Pisa (3-5-2): Gori; Benedetti, Caracciolo, Meroni; Belli, Soddimo, Marin Pinato, Siega; Marconi, Vido.