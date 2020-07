Crotone-Pordenone, i convocati di mister Stroppa: tre assenti per i rossoblù

vedi letture

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani allo stadio Ezio Scida contro il Pordenone. Assenti Marrone e Mustacchio per via della squalifica, anche Zak non è a disposizione per la sfida con i neroverdi:

1 Cordaz

2 Curado

3 Cuomo

5 Golemic

6 Gigliotti

8 Spolli

9 Armenteros

10 Benali

11 Jankovic

12 Figliuzzi

13 Bellodi

14 Crociata

16 Gerbo

17 Molina

18 Barberis

19 Gomelt

20 Maxi Lopez

21 Zanellato

22 Festa

23 Mazzotta

24 Rodio

25 Simy

26 Evan's

30 Messias