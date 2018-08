Crotone, preso il giovane Calvanico per l'Under 17

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

Rayo Vallecano, accordo col Real Madrid per il ritorno di Raúl de Tomás

Spagna, Tebas: "Non avrei cacciato Lopetegui alla vigilia del Mondiale"

Real, niente prestito per Vinicius: inserito nella squadra Castilla

Burnley, Wells ceduto in prestito al Queens Park Rangers

Vieira sponsor di Henry: "Sarebbe un gran colpo per il Bordeaux"

Europa League, i risultati di serata: ok Zenit, Genk e Olympiacos

Fenerbahce, l'attaccante Frey a Istanbul per definire il trasferimento

Brighton, Hemed scende in Championship e va al QPR

Espanyol, Vazquez ceduto in prestito al Real Zaragoza

Nizza, sfida al Rennes per la firma di Ben Arfa

Barcellona, Vidal: "Col VAR il Bayern avrebbe due Champions in più"

Galatasaray, Bafetimbi Gomis lascia la Turchia: ha firmato per l'Al-Hilal

Mainz, arriva il rinnovo per Gbamin

Il Crotone si assicura Pietro Calvanico, attaccante classe 2002 che lo scorso anno ha messo a segno 10 gol con la formazione Under 16 dell'Avellino. La punta militerà con l'Under 17 di Massimiliano Corrado. Calvanico, cresciuto nella scuola calcio partenopea "Sporting Village", ha anche segnato il gol della bandiera nell'amichevole disputata quest'oggi contro il Capo Rizzuto (Eccellenza) e persa 3-1. Operazione chiusa da Tommaso Dei e Stefano Somma di Assist Sport Management.

