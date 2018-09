Crotone, problema al polpaccio per Cordaz: con l'Hellas ecco Festa

© foto di Federico Gaetano

Nonostante sia stato convocato, Alex Cordaz non farà parte dell'undici del Crotone che oggi scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il portiere ha risentito di un piccolo problema al polpaccio sinistro e andrà soltanto in panchina, mentre dal primo minuto ci sarà l'esordio stagionale di Marco Festa.