© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone sta iniziando a sondare le possibili mosse di mercato per correre ai ripari dopo un avvio di campionato non felice: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoB.com, i calabresi sarebbero interessati ad un ritorno di Marco Tumminello in rossoblu. Il giovane attaccante non ha collezionato nessuna presenza sotto la guida di Gasperini e potrebbe essere ceduto in prestito, il Crotone c'è, per un eventuale ritorno dopo la prima parentesi condizionata da un gravissimo infortunio.