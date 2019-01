Crotone, rivoluzione attacco: via Budimir o Simy. In uscita Crociata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Quotidiano del Sud fa il punto sul mercato del Crotone. In uscita uno tra Ante Budimir e Simy. Sul primo ci sono richieste dall'estero, soprattutto al Celta Vigo. Il secondo fa gol al Lecce ma ci sarebbe anche il Lokeren. In uscita almeno in prestito Aristoteles, poco spazio per Giovanni Crociata che lo troverà altrove. Via Davide Faraoni: lo ha richiesto il Perugia.