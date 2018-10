Crotone, Rohden: "Felice per la Nazionale. Testa al Palermo"

Fonte: fccrotone.it

© foto di Federico Gaetano

È arrivata nei giorni scorsi la convocazione in Nazionale per Rohden, ormai elemento fisso della Svezia. Il centrocampista commenta così: “La Nazionale? Bellissima esperienza, sono contento perché vuol dire che sto facendo bene. Ma ora testa al Palermo”.

Mancano pochi giorni alla sfida del Barbera: “Ci stiamo allenando bene, sappiamo che abbiamo di fronte una buona squadra ma vogliamo fare risultato”.

Marcos sta offrendo buone prestazioni da mezzala: “ Nel ruolo di mezzala mi trovo molto bene perché già prima di venire a Crotone giocavo in questo ruolo. Mi permette di andare a segno e di rendermi pericoloso”.