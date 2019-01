© foto di Andrea Rosito

Marcus Rohden occasione di mercato. Il centrocampista piace a Genoa e Palermo, potrebbe essere un’idea degli ultimi giorni anche se il club calabrese al momento - nonostante il contratto in scadenza - non sembra intenzionato a lasciarlo andare. Ieri contro il Foggia una partita importante, da migliore in campo. Gli addetti ai lavori hanno notato la sua prestazione, Rohden pedina importante per il Crotone (che continua a trattare io rinnovo). E uomo mercato last minute...