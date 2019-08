© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Come riporta il sito ufficiale del club non saranno del match gli indisponibili Spolli, Nalini e Curado.

1 CORDAZ

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 GIGLIOTTI

7 MUSTACCHIO

10 BENALI

12 FIGLIUZZI

13 BELLODI

14 CROCIATA

15 ITRAK

17 MOLINA

18 BARBERIS

19 GOMELT

20 KARGBO

21 ZANELLATO

22 FESTA

25 SIMY

26 EVAN’S

27 ZAK

28 RUTTEN

29 PANZA

30 MESSIAS

31 MARIANI

32 NANNI