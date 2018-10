Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Avvio di campionato complicato per il Crotone, con 7 punti in altrettante partite. Ai canali ufficiali del club, il laterale Mario Sampirisi ha analizzato la situazione: "Questa è una settimana dove bisogna liberare un po’ la testa e mettere su un bel carico di lavoro. Abbiamo tanta rabbia dentro che dobbiamo trasformarla in energia positiva nella prossima settimana. Vogliamo riscattarci e portare a casa punti, punti che ci servono.

Ultimamente ci gira tutto male ma dobbiamo essere bravi noi a portare gli episodi dalla nostra parte lavorando sodo e a testa bassa”.