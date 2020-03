Crotone, si lavora a rafforzare la partnership con il Gozzano nella prossima stagione

Come riferito da Tuttoc.com la collaborazione fra Crotone e Gozzano nella prossima stagione potrebbe farsi più stretta. In caso di promozione in Serie A del club calabrese infatti quella piemontese potrebbe diventare una vera e propria società satellite visti gli ottimi rapporti instaurati in questi anni con le operazioni Petris, Evan's, Messias e Crespi. Un modo per il Crotone di far crescere i propri talenti in un ambiente ideale e sotto stretto controllo della casa madre. Il primo tassello di questa nuova collaborazione potrebbe essere il passaggio in Calabria del giovane esterno d'attacco Giovanni Bruzzaniti, classe 2000, autore di due reti in 13 presenze al Gozzano.