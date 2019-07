© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone sta lavorando per trattenere il centravanti Stefano Pettinari, tornato al Lecce dopo il prestito semestrale della passata stagione, in rossoblù. Come riferisce Pianetalecce.it fra il club calabrese e il calciatore classe ‘92 sarebbe scattato il feeling con la società pronta a prelevarlo a titolo definitivo dai salentini (il giocatore non rientra nel progetto di Liverani). Il Lecce valuta il giocatore circa 600mila euro, mentre il Crotone punta a un prezzo inferiore. Possibili novità nelle prossime settimane.