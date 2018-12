Un gol per interrompere un digiuno, quello del Crotone, che durava da 707 minuti; ci ha pensato Simy che è riuscito a portare in vantaggio i suoi imitato poco dopo dal compagno Firenze che ha fissato il risultato sullo 0-2 con il quale si è chiuso il primo tempo. L'attaccante della squadra di Stroppa, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Il calcio è così, abbiamo perso l'ultima partita giocata e abbiamo subito una nuova opportunità per fare qualcosa di positivo. L'Ascoli è è una buona squadra, sta cercando di rientrare in partita, ma l'importante è vincere il match", sono state le sue parole.