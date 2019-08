Crotone, Simy al 90': "Qui per me è casa, doppietta con dedica ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Crotone, Simy, ha deciso la gara contro lo Spezia con una bella doppietta. A Dazn commenta così il successo dei pitagorici: "Sapevamo che era una partita importante, loro hanno iniziato meglio di noi all'inizio, ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto meglio. Crotone è una casa per me, qui tutti mi vogliono bene. Qui mi sono trovato bene e si può fare ancora meglio. Sono contento della scelta che ho fatto. Maxi Lopez? Per me è un piacere giocare con un giocatore come lui, lui ha fatto una carriera importante e per noi giovani è un simbolo".