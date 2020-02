vedi letture

Crotone, Simy: "I miei record non contano. Abbiamo in testa un solo obiettivo"

Nel Crotone in lotta per le primissime posizioni della classifica di Serie B brilla la stella di Simy. L'attaccante nigeriano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport: "Non pensiamo alle altre squadre ma solo a noi. Ora abbiamo in testa la prossima partita e vogliamo cercare di vincerla, i conti poi si fanno alla fine. I record al momento non mi interessano, non ci penso, sono concentrato sugli obiettivi della squadra. Voglio cercare di vincere più partite possibili per raggiungere quello che ci siamo prefissati, il resto adesso non mi interessa. A noi non è mancato niente prima, la Serie B è questa è difficile, una squadra non può pensare di avere sempre la stessa continuità e la consistenza di giocare sempre allo stesso modo. Sembra semplice il calcio che proponiamo, ma è molto dispendioso, non sempre è facile tenere i ritmi alti. Contro il Pescara siamo calati un po' nel secondo tempo in intensità e forza fisica, ma abbiamo gestito meglio questa partita rispetto alle altre, è stata una grande prestazione di squadra. Siamo partiti fortissimo attuando quanto preparato in settimana, sapevamo bene che era una partita da vincere, siamo partiti bene e poi siamo stati bravi a gestire. Dobbiamo continuare così e valuteremo strada facendo sapevamo bene che era una partita da vincere, siamo partiti bene e poi siamo stati bravi a gestire".