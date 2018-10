Crotone, Simy: "Lecce occasione per riscattarci immediatamente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sololecce.it il centravanti del Crotone Nwanko Simy ha parlato in vista della sfida contro i salentini in programma domani sera: “Siamo una squadra di grandi qualità, ma le mettiamo in mostra a sprazzi, dobbiamo lavorare ancora su questo, sulla continuità. La sfida contro il Lecce è un'opportunità per riscattarci immediatamente e fare punteggio pieno. - continua Simy - Sarà importante scendere in campo per vincere, assumere un atteggiamento positivo. Ora dobbiamo iniziare a fare i tre punti per i nostri tifosi e il nostro obiettivo".