Crotone, Simy: "Nostro obiettivo è la Serie A ed essere protagonisti"

Il match winner per il Crotone Nwankwo Simy ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul campo del Livorno: "Sapevamo com'è la Serie B, tutte le gare sono difficili. Noi giochiamo sempre per vincere ma sapevamo la difficoltà di giocare qui. Siamo soddisfatti".

Gol in nazionale e gol questa sera.

"Per un attaccante è sempre buono. Io sono contento perchè è il primo gol della stagione. Spero di continuare in questo momento".

Ti dà fastidio ogni tanto non giocare?

"No. Abbiamo una squadra compatta e uniti. Il mister deve fare le sue scelte e noi dobbiamo essere a sua disposizione".

Dove può arrivare questo Crotone?

"Il nostro obiettivo è sempre chiaro: vogliamo salire in A ed essere protagonisti, sappiamo che sarà difficile ma noi dobbiamo dare tutto sul campo".