© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centravanti del Crotone Nwankwo Simy ha parlato ai canali ufficiali del club del suo ottimo avvio di stagione, in controtendenza rispetto agli anni passati: “Quest’anno è anche la prima volta che ho trovato la giusta continuità ad inizio stagione. Non solo io ho iniziato bene ma tutta la squadra sta facendo altrettanto. - continua Simy - Durante la sosta ne abbiamo approfittato per continuare a lavorare sodo e migliorare. Siamo un ottimo gruppo e una grande famiglia. Stare a Crotone è come stare a casa, per questo ho deciso di rimanere con tutta la mia famiglia in questa splendida città”.