Crotone, Simy: "Ripartiremo tutti da zero, ma nessun alibi. Voglio la A con questo club"

L’attaccante del Crotone Nwankwo Simy ha parlato della ripresa del campionato ai microfoni del sito ufficiale del club: “Manca davvero poco, non vediamo l’ora di rietnrare in campo per fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Sarà strano tornare in campo e sarà difficile anche capire quale sarà la condizione di noi giocatori, lo capiremo solo nel corso del campionato, ma sarà una difficoltà di tutte le squadre, non solo nostra, visto che ripartiremo tutti da zero. - continua Simy – Il Chievo è una squadra difficile da affrontare, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi, al nostro gioco e al provare a imporlo a tutti gli avversari. Il caldo e le partite ravvicinate influiranno certamente, ma la situazione è questa a va affrontata senza cercare scusanti. Obiettivi? Non penso a quelli personali, ma solo ad arrivare in Serie A con il Crotone, questa è l’unica cosa che conta”.