© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista dalle colonne di B Magazine per il centravanti del Crotone Nwankwo Simy: "La convocazione per il Mondiale? Lo scorso è stato l’anno migliore e più importante della mia carriera. Ho coronato un sogno, quello di vestire la maglia della Nigeria e pure di giocare al Mondiale. E’ stato fantastico, ma sono ancora dispiaciuto perché il Crotone non è rimasto in Serie A. Le difficoltà del Crotone? Dovevamo essere candidati alla promozione e continuiamo a esserlo fino alla fine, anche se in questo momento non siamo dove vorremmo… però non cambiano gli obiettivi, noi giochiamo sempre per vincere e la squadra ha le qualità per farlo. Siamo nel girone di andata, il bilancio si fa a primavera. Certo, con i playoff anche chi arriva ottavo può salire in A