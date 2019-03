Crotone, Simy: "Vittoria importante, ora recuperiamo le energie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Carpi-Crotone (terminata 1-2 ndr), l'attaccante ospite Simy, autore di una doppietta, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "E' stata una partita particolare, abbiamo cercato di fare quello che dovevamo fare per mettere in difficoltà una squadra con un'identità ben precisa. Abbiamo portato a casa il risultato con uno spirito giusto. Adesso dobbiamo recuperare subito le energie e pensare subito alla sfida con il Perugia di martedì, è più importante recuperare dal punto di vista mentale che fisico. Non importa come abbiamo vinto oggi, l'importante è fare punti. I tifosi? E' sempre molto importante il loro apporto".