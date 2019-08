© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Crotone sogna in grande. Il club pitagorico, come riportato da Sky Sport, sogna Maxi Lopez. I contatti per l'argentino sono stati già avviati, ma sul calciatore ci sono anche Dinamo Zagabria e alcuni club brasiliani. L'attaccante 35enne si è svincolato dal Vasco da Gama.