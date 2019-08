Crotone, sondato il terreno per Buongiorno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Crotone si è aperta la caccia a un difensore dopo che gli esami a cui si è sottoposto Marcos Curado hanno dato il peggior responso possibile: stop fino a fine novembre. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, il club calabrese avrebbe sondato il terreno col Torino per Alessandro Buongiorno, lo scorso anno al Carpi.