Crotone, Spolli: "Con il Benevento bella gara, ma non decide nulla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Spolli, difensore del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della ripresa del campionato. Gli squali saranno impegnati al "Vigorito" contro il Benevento: “Abbiamo lavorato bene questa settimana, abbiamo messo un ulteriore benzina nelle gambe perché ci attende una bella partita, impegnativa, una buona occasione per continuare sulla strada intrapresa. Il Benevento è una buona squadra e la loro classifica rispecchia la realtà, penso che dobbiamo comunque cercare di fare la nostra partita e di esprimere il nostro gioco sapendo che si tratta di una gara importante ma che non decide nulla. Sarà una gara difficile e cercheremo o proveremo di portare punti a casa. Abbiamo lavorato bene nonostante la sosta, ne abbiamo approfittato per mettere benzina nelle gambe e ora sappiamo che ci attende una grande partita, una buona occasione per continuare sulla strada intrapresa”.

Nota al torneo: "Il campionato è equilibrato, nessuna gara è scontata e questo lo rende bello. In pochi punti ci sono molte squadre, non possiamo mollare niente. E' importante dare sempre il massimo, lavorare, per poi arrivare al top alle partite. Vogliamo migliorarci, stare sempre nella parte alta della classifica. Abbiamo un buon gioco, una buona identità, ci teniamo sempre a imporre il nostro gioco".