Crotone, Spolli: "Impressionanti nel ritorno. Chiudiamo in bellezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa di un Ascoli già salvo il Crotone cercherà gli ultimi punti necessari per salvarsi. Da casa dei pitagorici ha preso la parola Nicolas Spolli, centrale difensivo argentino arrivato alla corte del presidente Vrenna lo scorso gennaio. “Sappiamo che siamo vicini all’obiettivo ma ancora non abbiamo raggiunto nulla e ne siamo consapevoli - racconta al canale ufficiale del club -. Dobbiamo cercare di stare sul pezzo, seguire il mister e arrivare al sabato con la consapevolezza che siamo una squadra in uno stato di salute buono e dobbiamo cercare di chiudere lo splendido girone di ritorno con la salvezza. Sono arrivato sapendo che sarebbe stato un obiettivo difficile da raggiungere ma non impossibile, abbiamo fatto un cammino impressionante e ottenuto tanti punti che ci hanno permesso di arrivare all’ultima giornata dove dipende da noi. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, speriamo di finire questo percorso di crescita che abbiamo avuto tutti raggiungendo l’obiettivo sabato. Biglietti a 1 euro per avere lo stadio pieno? Per noi i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, ogni volta che giochiamo allo Scida fanno sentire la loro passione e il loro calore”.