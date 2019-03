© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

In vista della delicata sfida salvezza in casa del Carpi Giovanni Stroppa, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa cercando di non caricare troppo la partita: “Sarà una partita importante, che mette tanto in palio, ma così come le prossime visto che ci sono ancora 24 punti a disposizione. Dobbiamo pensare sempre partita dopo partita, è troppo importante non perdere mai e in più vincere qualche partita perché è nelle nostre corde e potenzialità e anche domani andremo a Carpi per vincere la partita. - continua Stroppa come si legge sul sito del club calabrese - Arriviamo a questa gara un po’ disordinati , purtroppo quando ci sono i Nazionali di mezzo non possiamo organizzare un lavoro di certo tipo e ieri a causa del maltempo non abbiamo potuto provare determinate cose, ma oggi sì e siamo pronti a fare battaglia sportiva come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che troveremo una squadra che sta facendo quadrato, troveremo sicuro un ambiente tosto, ma siamo pronti”.