Crotone, Stroppa: "Abbiamo buona identità, Brescia squadra importante"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il Brescia. "I numeri sicuramente parlano contro quello che può essere il nostro percorso. La sensazione, però, è quella che manchi poco e che questa squadra crea di partita in partita e negli episodi venga condannata oltre misura. Gli episodi vanno portati dalla propria parte. Siamo una squadra che costruisce, che ha una buona identità e un aspetto ben preciso. Stiamo seguendo un percorso di crescita che stiamo pagando a caro prezzo. Questa squadra però non manca di continuità, se dovessi vedere meno questa caratteristica sarei il primo a cambiare. Il Brescia è una squadra importante, il Palermo ha pagato a caro prezzo la mancanza di concentrazione subendo la buona organizzazione delle rondinelle. Sono comunque sempre gli episodi a decidere le gare, bisogna essere bravi a farli girare a favore e non contro", ha detto l'allenatore secondo quanto riportato da Ilrossoblu.it.