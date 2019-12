© foto di Andrea Rosito

Torna al successo il Crotone, che batte il Livorno nella 17^ giornata del torneo. A parlare a margine del match mister Giovanni Stroppa: "Anche per me è una bella soddisfazione tornare alla vittoria, abbiamo finalmente portato a casa qualcosa, gli episodi sono stati dalla nostra. Abbiamo anche ritrovato il gol, ma è stata una gara molto dura, ma non abbiamo mai mollato continuando a fare la partita con la serenità che abbiamo poi messo in campo: potevamo chiuderla senza soffrire come invece è stato".

Sugli acciacchi: "Nalini ha avuto un problema nel riscaldamento, e con lui Curado, che andrà valutato".