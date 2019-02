© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in vista della sfida contro il Palermo: “Niente alibi e basta andare alla ricerca di alibi, non serve cercare sempre un capro espiatorio. Ho letto qualche articolo dove c’è scritto che ci vuole di più e sono d’accordo, serve quel qualcosa in più, più cattiveria, più cazzimma, più determinazione, le prestazioni ci sono ma per fare punti bisogna fare la battaglia calcistica. - continua Stroppa – Sono sicuro che la squadra darà quel qualcosa in più e faremo una grande partita dal punto di vista caratteriale. Dobbiamo salvarci e siccome abbiamo tutte le armi in regola per farlo. Palermo? Ha tutte le caratteristiche per essere davanti dove si trova, in questo momento mi sembra che abbiano trovato ancora più unione dopo le vicissitudini che hanno attraversato”.