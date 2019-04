Crotone, Stroppa: "Abbiamo un punto di vantaggio. Dobbiamo vincere"

Trasferta in laguna per il Crotone di Giovanni Stroppa. Domani è in programma la sfida contro il Venezia e il tecnico degli squali ha presentato così il "duello" con i ragazzi di Serse Cosmi: "Sicuramente faremo una buona prestazione. Siamo carichi, pronti, la squadra si è allenata benissimo. La partita sarà difficile ed essendo uno scontro diretto e mancando ancora quattro partite come da calendario, i punti potrebbero pesare molto. Abbiamo il vantaggio di avere un punto di distacco, questo non significa che non andiamo per poter portare a casa la posta piena ma ci vorrà maggiormente la concentrazione e la cura dei dettagli, mi riferisco alle palle inattive, e qualsiasi episodio che può far male, o in altri casi, invece, che potrebbe far bene. Mi piacerebbe portare a casa questo obiettivo, perché la squadra lo merita. Dobbiamo continuare ad essere quelli che siamo sempre stati, curando sempre i dettagli. Il Venezia? Siamo due identità diverse. Ci sono approcci alla partita diversi. Non so cosa succederà domani. Vediamo se saremo bravi noi a tenere il palleggio. La mia squadra è brava a fare tutto, è brava a campo aperto, è devastante, e quindi secondo me se ci danno la possibilità di giocare in ripartenza nel contropiede, come si diceva una volta, noi questo lo sappiamo fare. Nel palleggio siamo migliorati moltissimo, quindi quella mentalità offensiva, tenendo più palleggio, ce l’abbiamo sempre. Non significa vincere 4 a 0, ci sono degli avversari davanti, quindi bisogna tener conto di tutti gli aspetti. Domani non solo un aspetto di identità, parlo tecnica o tattica, ma l’aspetto caratteriale, della cattiveria, del furore agonistico, non deve mancare. Noi da questo aspetto non possiamo prescindere. Una volta fatta un certo tipo di partita, sporca, più cattiva, aggressiva... mettiamo questi aspetti in campo. Bisogna andare con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto fin qui. Non possiamo disconoscerlo. Perderemmo di identità. Abbiamo dimostrato tanto, e dobbiamo portare a casa il risultato".