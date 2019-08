Crotone, Stroppa: "Arezzo abituato a giocare un buon calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, in sala stampa ha presentato la sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo. Queste le parole dell'allenatore dei pitagorici raccolte da Crotoneok.it: "L'Arezzo è una squadra abituata a giocare un buon calcio, con una buona idea di gioco, e mi sembra con Di Donato sia cambiato poco perché comunque sono propositivi, hanno già una buona intesa, mancheranno davanti giocatori importanti, ma è una squadra da temere, ci saranno difficoltà perché non avremo la continuità e la condizione per poter avere una forza sul campo equilibrata sul campo, e quindi dovremmo essere più bravi tecnicamente. Col Roccella abbiamo sbagliato tanti passaggi, questo può essere un motivo per andare in difficoltà. Quindi dobbiamo migliorare tecnicamente".