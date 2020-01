Crotone, Stroppa: "Armenteros disponibile, Maxi Lopez è indietro"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

In vista del match contro l'Empoli, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa: "Armenteros è disponibile, vediamo oggi come andrò e poi valuterò sull’utilizzo. Maxi Lopez? E’ ancora indietro rispetto ai compagni, ma si sta allenando con entusiasmo e applicazione, speriamo che possa darci una mano in questa fase della stagione - riporta ilcrotonese.it -. La squadra sta bene come lo è sempre stata durante gli allenamenti. C'è da invertire l’aspetto caratteriale di domenica scorsa e mi sembra che la volontà e la voglia dei ragazzi sia quella di voler fare una gara diversa rispetto all'ultima. Empoli? Conosco come ho detto l’anno scorso, conosco Marino ed è uno degli allenatori che stimo di più e oltretutto la squadra ha acquistato degli elementi molto temibili quindi mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella che abbiamo affrontato, ci sono molte similitudini con lo Spezia quindi dobbiamo essere bravi, concentrati, attenti a non permettere all'Empoli di non entrare in gara e a non concedere nulla".