Crotone, Stroppa: "Bello l'entusiasmo ma non sottovalutiamo il Chievo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata la vittoria sul Venezia per il Crotone arriva il turno infrasettimanale in casa del Chievo Verona. Queste le parole della vigilia del tecnico dei calabresi, Giovanni Stroppa: "Siamo un po' incerottati. Vediamo domani. Qualcuno ha recuperato in pieno, qualcuno no, ma abbiamo tempo a disposizione. Non abbiamo fatto i soliti allenamenti, alle 17 domani faremo la conta. Turnover? Cambiare tanto per farlo non mi piace. Vediamo sabato dopo aver visto quanto spenderemo domani. Se ci sarà la necessità comunque faremo qualcosa. La squalifica di Gigliotti ci costa, con Spolli che arriva da acciacchi importanti. La vittoria? Si festeggia a maggio, non ora. Ci sono troppe partite e troppo tempo davanti. La Serie B è imprevedibile dove puoi perdere contro chiunque. Il Chievo? Si parla tanto di altri club ma non del Chievo che è una squadra che crea tantissimo e tira molto. Domani affrontiamo una delle più forti del campionato. In questo momento poi abbiamo tre gare ravvicinate con Venezia, Chievo e Perugia. Serve continuità di prestazione e risultati. I conti li faremo molto più avanti. Né io, né la società o i ragazzi pensiamo a qualcosa di diverso dalla gara di domani. Mi piace l'entusiasmo, ma noi siamo concentrati sul nostro percorso. Nalini e Marrone? Domani non ci saranno. Benali sì".